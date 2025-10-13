В многоквартирном доме Алчевска в ЛНР произошел пожар после взрыва

В Алчевске Луганской Народной Республики произошёл взрыв в жилом многоквартирном доме, после которого начался пожар. В результате инцидента погибли два человека, сообщила глава городского округа Светлана Гребенькова в своём Telegram-канале. По её словам, жильцы были оперативно эвакуированы, а здание временно отключено от всех коммунальных сетей.