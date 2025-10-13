В многоквартирном доме Алчевска в ЛНР произошел пожар после взрыва

В Алчевске Луганской Народной Республики произошёл взрыв в жилом многоквартирном доме, после которого начался пожар. В результате инцидента погибли два человека, сообщила глава городского округа Светлана Гребенькова в своём Telegram-канале. По её словам, жильцы были оперативно эвакуированы, а здание временно отключено от всех коммунальных сетей.
Гребенькова отметила, что лично выехала на место происшествия. Десять человек из пострадавшего дома были размещены в пунктах временного пребывания, остальные нашли приют у родственников. Власти созвали комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций для координации действий служб и помощи пострадавшим.
Как сообщили в Следственном управлении СК России по ЛНР, на месте работают следователи и криминалисты. Они проводят комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств произошедшего, а также устанавливают причины взрыва и возможные технические или иные факторы, приведшие к трагедии.
Ранее в Китае при взрыве в одном из магазинов один человек погиб, еще один поучил легкие травмы.