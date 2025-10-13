Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семья заплатит миллион: Во Владивостоке неделю ищут рыбака на дрейфующем катере

Во Владивостоке уже неделю ведутся поиски 42-летнего Андрея Варченко, пропавшего 7 октября на катере, сообщает «ПримПоиск». Родственники считают его живым и обещают вознаграждение в 1 млн рублей за информацию.

По словам родных, Андрей Варченко вышел на бело-красном катере Yamaha к острову Елена. Последний сигнал с его катера был зафиксирован в районе посёлка Посьет. Катер оснащён двумя мощными моторами, что делает вероятность поломки низкой. В наличии были спасательные жилеты и гидрокостюмы. Родственники предполагают, что у Андрея мог случиться приступ или закончиться топливо. Семья сняла судно для участия в поисках.

Власти и волонтёры продолжают поисковые мероприятия, обследуя прибрежные воды и окрестности.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае две недели ничего не известно о судьбе супругов Усольцевых, отправившихся в поход с маленькой дочерью в районе Манской петли. Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь ушли в пешее путешествие, оставив автомобиль. Спасатели, полицейские и волонтёры обследовали более 35 кв. км территории, но поиски пока не принесли результатов. Официальная часть поисковой операции была приостановлена.