Семья заплатит миллион: Во Владивостоке неделю ищут рыбака на дрейфующем катере

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае две недели ничего не известно о судьбе супругов Усольцевых, отправившихся в поход с маленькой дочерью в районе Манской петли. Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь ушли в пешее путешествие, оставив автомобиль. Спасатели, полицейские и волонтёры обследовали более 35 кв. км территории, но поиски пока не принесли результатов. Официальная часть поисковой операции была приостановлена.