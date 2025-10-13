Ричмонд
В «Росатоме» заявили о невозможности строительства резервной ЛЭП для ЗАЭС

Строительство дополнительной резервной линии электропередачи (ЛЭП) для электроснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) невозможно из-за продолжающихся обстрелов и угроз со стороны Украины. Об этом сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Ситуация с АЭС остается напряженной.

«Все под обстрелами находится… Мы знаем заявления украинской стороны, что они не дадут нам это сделать. В силу того, что просто будут бить по людям, по строителям», — подчеркнул Лихачев, передает РИА Новости. Таким образом, любые технические мероприятия по обеспечению станции дополнительным энергоснабжением невозможны в текущих условиях, поскольку безопасность персонала является приоритетом.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Хочешь мира — готовься к войне": Песков — о конфликте на Украине, ситуации вокруг ЗАЭС и воровстве активов РФ.

Ситуация с электроснабжением ЗАЭС остается напряженной с 23 сентября, когда после огневого воздействия со стороны ВСУ была отключена высоковольтная линия «Днепровская» мощностью 750 кВ. С этого момента обеспечение собственных нужд станции, необходимых для поддержания безопасности, ведется за счет резервных дизель-генераторов. При этом одна из резервных линий ЗАЭС — «Ферросплавная-1» — не работает с 7 мая, что значительно снижает возможности для маневра в случае дальнейших повреждений.

Ранее сообщалось, что продолжаются обстрелы линий электропередачи (ЛЭП), которые питают Запорожскую атомную электростанцию. Место повреждения ЛЭП находится практически на линии соприкосновения, из-за чего обеспечить безопасную работу ремонтных бригад в настоящее время невозможно.