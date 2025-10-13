В «Росатоме» заявили о невозможности строительства резервной ЛЭП для ЗАЭС

Ситуация с электроснабжением ЗАЭС остается напряженной с 23 сентября, когда после огневого воздействия со стороны ВСУ была отключена высоковольтная линия «Днепровская» мощностью 750 кВ. С этого момента обеспечение собственных нужд станции, необходимых для поддержания безопасности, ведется за счет резервных дизель-генераторов. При этом одна из резервных линий ЗАЭС — «Ферросплавная-1» — не работает с 7 мая, что значительно снижает возможности для маневра в случае дальнейших повреждений.