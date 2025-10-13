Shot: Подросток убил двух девушек в Шелехове из ревности

В городе Шелехов Иркутской области 14-летний подросток задержан по подозрению в убийстве двух девушек. По данным правоохранителей, преступление произошло 12 октября и было совершено на почве ревности.
По версии следствия, подросток пришел к своей 14-летней девушке в подъезд с ножом, который взял дома. Во время ссоры он нанес ей несколько колотых ран. По словам задержанного, девушка попыталась отобрать нож и порезалась, а затем начала кричать.
На шум вышла 23-летняя соседка, которая попыталась разнять молодого человека и девушку, но также получила несколько ударов ножом. Обе пострадавшие скончались от полученных ранений в больнице.
Подозреваемый был задержан мужчиной, который выбежал из квартиры. Против подростка возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц», передает Telegram-канал Shot.
В конце сентября Балашихинский городской суд назначил наказание в виде девяти лет тюрьмы Алексею Бутылкину, который убил своего знакомого в квартире дома в Балашихе. Причиной также стала ревность к сожительнице.