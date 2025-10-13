Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Подросток убил двух девушек в Шелехове из ревности

В городе Шелехов Иркутской области 14-летний подросток задержан по подозрению в убийстве двух девушек. По данным правоохранителей, преступление произошло 12 октября и было совершено на почве ревности.

В городе Шелехов Иркутской области 14-летний подросток задержан по подозрению в убийстве двух девушек. По данным правоохранителей, преступление произошло 12 октября и было совершено на почве ревности.

По версии следствия, подросток пришел к своей 14-летней девушке в подъезд с ножом, который взял дома. Во время ссоры он нанес ей несколько колотых ран. По словам задержанного, девушка попыталась отобрать нож и порезалась, а затем начала кричать.

На шум вышла 23-летняя соседка, которая попыталась разнять молодого человека и девушку, но также получила несколько ударов ножом. Обе пострадавшие скончались от полученных ранений в больнице.

Подозреваемый был задержан мужчиной, который выбежал из квартиры. Против подростка возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц», передает Telegram-канал Shot.

В конце сентября Балашихинский городской суд назначил наказание в виде девяти лет тюрьмы Алексею Бутылкину, который убил своего знакомого в квартире дома в Балашихе. Причиной также стала ревность к сожительнице.