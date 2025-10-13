Еду для украинских военных доставляют на мусоровозах

«(ВСУ — ред.) перешли на снабжение своих позиций гражданскими машинами. Было замечено, как они перевозили в контейнере мусоровоза коробки. И перегружали на военные машины. Водовоз набирал воду вблизи позиций противника для развоза дальше», — сказал «Скат». По его словам, такой транспорт был замечен на позиции в районе Орехова (Запорожская область). «Пользуются гражданской, потому что другой техники нет. Мы постарались — достаточно плодотворная работа. Уничтожили порядка трех бронированных боевых машин за последнее время на дороге между Ореховом и Работино», — подчеркнул командир.