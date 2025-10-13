В Андижане водитель «Нексии» на большой скорости сбил двух детей на пешеходном переходе

На видео отчётливо видно: водитель даже не попытался сбросить скорость перед «зеброй», несмотря на то, что перед переходом, уже остановился «Дамас», чтобы пропустить пешеходов. Это не остановило владельца «Nexia»: он мчался дальше, будто ничего не видел — или делать вид, что не видел. В результате машина сбила обоих детей с такой силой, что несколько метров протащила их на капоте.