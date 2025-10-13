В Андижане водитель «Нексии» на большой скорости сбил двух детей на пешеходном переходе

На видео отчётливо видно: водитель даже не попытался сбросить скорость перед «зеброй», несмотря на то, что перед переходом, уже остановился «Дамас», чтобы пропустить пешеходов. Это не остановило владельца «Nexia»: он мчался дальше, будто ничего не видел — или делать вид, что не видел. В результате машина сбила обоих детей с такой силой, что несколько метров протащила их на капоте.
По данным УБДД Андижанской области, трагедия произошла 12 октября около 14:30 на 343-м километре международной автомагистрали А-373, проходящей через махаллю «Курама» Андижанского района. За рулём «Nexia» находился 56-летний мужчина, который следовал по маршруту «Богишамол — Жалакудук».
В результате ДТП один ребенок получил серьёзную травму — закрытый перелом левой ноги, его срочно госпитализировали в Андижанский филиал Республиканского научно-практического центра скорой медицинской помощи. Второй ребенок чудом не получила серьёзных телесных повреждений. Сейчас по факту происшествия проводится доследственная проверка.
Сколько ещё подобных трагедий должно произойти, чтобы кто-то задумался? Тут вина водителя очевидна, и никто это даже не пытается оспорить. Но, как подчёркивают эксперты по безопасности дорожного движения, сами пешеходы тоже должны помнить — в Узбекистане их безопасность мало кого волнует. Ни водители, ни чиновники не хотят брать на себя ответственность за чужую жизнь.
Пешеходам советуют переходить дорогу максимально осторожно: не бегать по «зебре», всегда смотреть по сторонам и контролировать, что делают машины на всех полосах. Но по факту — законы и правила существуют только на бумаге, а в реальности твоя жизнь зависит лишь от твоей собственной внимательности и инстинкта самосохранения.
Безразличие на дорогах стало нормой. И пока за рулём сидят те, кому плевать на чужие судьбы, очередные страшные видео будут и дальше появляться в соцсетях.