Смертельная поножовщина из-за ревности: что известно об убийстве подростком двух человек в Иркутской области

В настоящее время задержанный находится под контролем сотрудников ОМВД России по Шелеховскому району и представителей следственных органов. Следователи по Иркутской области инициировали уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Об этом Следком сообщил в telegram-канале. Кроме того, региональная прокуратура взяла ход и результаты расследования данного уголовного дела на особый контроль.