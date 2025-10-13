Ричмонд
Губернатор Иркутской области прокомментировал убийство двух девушек в Шелехове

14-летний парень из ревности убил свою девушку с помощью ножа.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Вечером 12 октября в подъезде многоквартирного дома в Шелехове 14-летний подросток совершил двойное убийство. Сначала он нанес ножевые ранения своей сверстнице, а затем 23-летней девушке, которая выбежала из квартиры на помощь. Об этом сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

— Коллеги из Шелехова уточнили, что ранее подросток не находился на профилактических учетах и характеризовался положительно, — прокомментировал глава региона.

От полученных ранений обе потерпевшие умерли в больнице. Следователи завели уголовное дело в отношении парня. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

На допросе задержанный пояснил полицейским, что нанес своей девушке удары ножом в области живота и бок.