Губернатор Иркутской области прокомментировал убийство двух девушек в Шелехове

Вечером 12 октября в подъезде многоквартирного дома в Шелехове 14-летний подросток совершил двойное убийство. Сначала он нанес ножевые ранения своей сверстнице, а затем 23-летней девушке, которая выбежала из квартиры на помощь. Об этом сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.