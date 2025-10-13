Вынесен приговор по делу о проституции в отеле из иска к Момотову

Кроме того, как указано в материалах, именно в помещении Marton Palace правоохранителями была проведена «проверочная закупка» с использованием свидетеля. Он, говорится в материалах, сообщил неустановленному лицу в гостинице о желании воспользоваться услугами интимного характера за денежное вознаграждение, после чего к гостиничному комплексу привезли трех девушек. Они пришли в номер к «заказчику», тот выбрал одну из дам, передал их сопровождающему три тысячи рублей, после чего услуги интимного характера были оказаны, сообщается в материалах.