В Приморье произошел крупный пожар на полигоне ТБО

Пожар на площади 4 тысяч квадратных метров тушат на полигоне ТБО в Находкинском горокруге Приморья.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье зафиксировали крупный пожар. Возгорание произошло на полигоне твердых бытовых отходов в Находкинском городском округе в Приморье. Огонь распространился на площади 4 тысяч квадратных метров. Такую информацию сообщили в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

Уточняется, что по факту возгорания организована проверка. Детали инцидента пока не известны. К тушению пожара привлекли десять сотрудников МЧС.

«Организация, эксплуатирующая полигон, не приняла мер, направленных на недопущение возгорания полигона отходов», — говорится в материале.

Ночью 13 октября также тушили пожар на территории нефтебазы в Феодосии. Возгорание произошло в результате попадания украинского беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет.