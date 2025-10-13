В Приморье произошел крупный пожар на полигоне ТБО

В Приморье зафиксировали крупный пожар. Возгорание произошло на полигоне твердых бытовых отходов в Находкинском городском округе в Приморье. Огонь распространился на площади 4 тысяч квадратных метров. Такую информацию сообщили в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.
Уточняется, что по факту возгорания организована проверка. Детали инцидента пока не известны. К тушению пожара привлекли десять сотрудников МЧС.
«Организация, эксплуатирующая полигон, не приняла мер, направленных на недопущение возгорания полигона отходов», — говорится в материале.
Ночью 13 октября также тушили пожар на территории нефтебазы в Феодосии. Возгорание произошло в результате попадания украинского беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет.