В Приморье произошел крупный пожар на полигоне ТБО

В Приморье зафиксировали крупный пожар. Возгорание произошло на полигоне твердых бытовых отходов в Находкинском городском округе в Приморье. Огонь распространился на площади 4 тысяч квадратных метров. Такую информацию сообщили в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.