Под Красноярском завершили активные поиски пропавшей в походе семьи Усольцевых

Активные поиски пропавших в Красноярском крае супругов Усольцевых с пятилетней дочкой завершены. Об этом сообщили в региональном отделении добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
«С вечера 12 октября активная фаза массовых поисков и работа оперативного штаба завершаются, но сам поиск не остановлен», — говорится в публикации в Telegram-канале.
Поясняется, что теперь поиски переходят в режим «точечных задач»: ими будут заниматься профессионалы и аттестованные спасатели, выполняя задачи координатора.
В отряде добавили, что постоянного штаба на месте поисков теперь не будет. Вместо этого поисковые группы, состоящие из аттестованных специалистов, будут получать конкретные задачи от удаленного координатора и приезжать на место в свой обозначенный квадрат.
Такой формат позволит действовать максимально эффективно и безопасно, говорится в сообщении.
«Поиск — это сложная, многоуровневая работа, требующая слаженности и высокой степени подготовки. Именно поэтому участие неаттестованных и неподготовленных добровольцев на данном этапе невозможно», — добавили в отряде, поблагодарив всех, кто помогал в поисках.
Напомним, 28 сентября супруги Усольцевы с дочкой отправились в туристический поход в урочище Буратинка. Спустя некоторое время они перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов.