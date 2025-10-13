Власти Крыма сообщили о последствиях ночного налета дронов ВСУ на нефтебазу в Феодосии

Весной прошлого года глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил об ударе Вооруженных сил Украины по нефтебазе в Луганске. В результате были повреждены жилые дома, газопровод и ЛЭП. Кроме того, начался пожар на газопроводе высокого давления. В тушении пожара были задействованы все луганские подразделения МЧС. Удар был осуществлен ракетами западного образца ATACMS.