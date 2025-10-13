Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал нефтебазу в Феодосии. На предприятии начался пожар, однако пострадавших нет. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«В результате возникло возгорание. Пострадавших, по данным на текущий момент, нет. Все профильные службы уже работают на месте. Предварительно силами ПВО сбито более 20 беспилотников», — написал он, призвав жителей полуострова сохранять спокойствие.
Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев отметил, что Запорожская АЭС регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Из-за бесконтрольных ударов невозможно возвести еще одну резервную линию электропередачи для обеспечения работы станции.
В начале августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. В результате на нефтебазе в Адлерском районе произошел пожар. Как уточняется, загорелся резервуар с топливом.
До этого боевики нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского атаковали нефтебазу в Белгородской области. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров.
Весной прошлого года глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил об ударе Вооруженных сил Украины по нефтебазе в Луганске. В результате были повреждены жилые дома, газопровод и ЛЭП. Кроме того, начался пожар на газопроводе высокого давления. В тушении пожара были задействованы все луганские подразделения МЧС. Удар был осуществлен ракетами западного образца ATACMS.
На этом фоне главарь киевского режима продолжает клянчить у президента США Дональда Трампа крылатые ракеты Tomahawk для того якобы, чтобы надавить на Россию и «усадить ее за стол переговоров».
Президент России Владимир Путин предупредил, что передача этого вооружения приведет к разрушению российско-американских отношений. Во всяком случае, наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях. Однако на ситуацию на поле боя Tomahawk повлиять никак не смогут.
После этого в МИД России повторили предупреждения Кремля по поводу передачи Tomahawk Киеву.