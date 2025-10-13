Ричмонд
Участник поисков под Красноярском оценил шансы найти Усольцевых живыми

Семья из трех человек — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина — пропали в районе горы Буратинка 28 сентября. Их до сих пор не нашли.

Источник: Аргументы и факты

Шансов найти живыми пропавшую в лесах Красноярского края семью Усольцевых почти нет, сообщил aif.ru участвовавший в поисках пропавшего в том же районе мужчины волонтер Евгений.

Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной пропали в районе горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье Партизанского района 28 сентября. Последний раз очевидцы видели, как семья с рюкзаками направлялась к скальному массиву.

Позже погода в регионе ухудшилась. Спустя две недели было принято решение свернуть активную фазу поисков. Следы Усольцев, как и они сами, так и не были обнаружены.

«Я думаю, что нет, но надеемся на лучшее», — ответил Евгений на вопрос о том, есть ли еще шанс найти Усольцевых живыми.

Волонтер участвовал в поиске в том же районе Красноярского края 67-летнего Владимира Шатыгина, который исчез 28 августа 2019 года.

Мужчина с друзьями пошел собирать грибы и ягоды, они разошлись, и больше Владимир не выходил на связь с родными. Его поиски прекратили спустя 2,5 месяца.