Пожар на тысячи квадратов разгорелся в Приморье

Несколько дней назад на территории полигона ТБО во Владивостоке произошло возгорание. Как сообщили в главном управлении МЧС по Приморскому краю, прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили несколько очагов возгорания. Один из них был оперативно ликвидирован на площади порядка 10 квадратных метров. Однако из-за отсутствия подъездных путей пожарным не удалось добраться до остальных очагов, в связи с чем для тушения привлекалась тяжелая техника, предоставленная экологическим оператором. Позже поступило второе сообщение о возгорании на полигоне. Общая площадь пожара составила около 1 тысячи квадратных метров, передает RT.