Глава СКР взял на контроль дело о стрельбе у кафе в Березовском

Главе Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о стрельбе в Свердловской области. Инцидент произошёл в городе Березовском рядом с кафе. По данным соцсетей, приезжие открыли стрельбу, в результате чего есть пострадавшие.
— По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статьи 213 УК РФ «Хулиганство», — уточнили в Следственном комитете.
Председатель СК поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Анатолию Надбитову подготовить и предоставить отчёт о ходе процессуальных действий и обстоятельствах инцидента.