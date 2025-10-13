Дело о подготовке покушения на Симоньян направят в суд до 7 ноября

Известно, что у взятых под стражу людей изъяли автомат Калашникова с патронами, ножи, кастеты, резиновые дубинки и наручники. По словам самих злоумышленников, они готовили нападение по заданию Службы безопасности Украины, которая обещала предоставить вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждую журналистку. В рамках возбужденного уголовного дела арестовали семерых человек.