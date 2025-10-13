Ричмонд
В Приморье мужчина вышел на катере в море и пропал

Транспортное средство, на котором находился мужчина, не имеет бортовой надписи.

Источник: Аргументы и факты

Житель Владивостока 7 октября отправился на катере в море и пропал без вести, сообщила приморская региональная общественная организация «Примпоиск».

«7 октября 2025 года вышел в море из адреса ул. Приморская, д. 8, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 180 см, плотного телосложения, волосы черные, глаза карие», — сказано в сообщении в её Telegram-канале.

Он был одет в темную кофту и темно-синие джинсы. Отмечается, что транспортное средство, на котором находился 42-летний мужчина, не имеет бортовой надписи. На катере также установлены два мотора.

Кроме того, в организации уточнили, что мужчина имел при себе гидрокостюмы и спасательные жилеты. За информацию о нём объявлено вознаграждение.

Напомним, в сентябре в Приморском крае мужчину унесло в море на доске для сап-сёрфинга. После началась поисковая операция, в ходе которой было обнаружено само плавательное средство. На нём находился телефон мужчины и спасательный жилет.