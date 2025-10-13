Обвиняемый во взяточничестве генерал Кузнецов обратился с письмом в Кремль

Кузнецов в частности, указывает, что Генпрокуратура пытается преждевременно изъять по суду и обратить в доход государства имущество у него и его близких. Надзорное ведомство делает это до вынесения приговора по уголовному делу о получении взяток, обвиняемым по которому является бывший главный кадровик Минобороны. Между тем, по версии Кузнецова сумма законно выплаченных ему денежных средств начиная с 2010 года «полностью перекрывает стоимость имущества и количество денег», которые хотят у него изъять.