В Приангарье разыскивают пропавшую в 2022 году женщину

В Иркутске полицейские разыскивают 45-летнюю Валентину Макарову. Женщина не выходит на связь с родственниками с июля 2022 года. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
По оперативной информации 45-летняя женщина может находиться в Черемховском районе. На вид Валентине 45−50 лет, рост 155−160 см, худощавого телосложения, волосы русые средней длинны, глаза голубые, лицо круглое смуглое, брови дугообразные. Среди особых примет: деформация спинки носа.
Валентина Макарова. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Граждан, располагающих информацией о местонахождении женщины, оперативники просят связаться по телефонам в дежурную часть отдела полиции № 6 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» по телефонам: (3952) 77−88−01, 21−36−00 или 02 (112). Ответственный сотрудник:
Добровольцы:
— 89016316557,
— 89041515454,
— 89939442804.