В Приангарье разыскивают пропавшую в 2022 году женщину

В Иркутске полицейские разыскивают 45-летнюю Валентину Макарову. Женщина не выходит на связь с родственниками с июля 2022 года. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.