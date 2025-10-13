В Самарканде два брата привязали третьего к дереву и до смерти избили его проводами, чтобы отучить его от азартных онлайн-игр

29-летний мужчина был одержим азартными играми в интернете и, по словам близких, не мог самостоятельно остановиться. Его братья пытались урезонить его словесно, однако в итоге избрали крайний и жестокий метод «воспитания». Сначала они связали его, привязали к дереву, а затем с особым ожесточением били по всему телу, в том числе используя электрические провода. После избиения братья перенесли потерпевшего домой, где он вскоре скончался от тяжёлых травм.