В Самарканде два брата привязали третьего к дереву и до смерти избили его проводами, чтобы отучить его от азартных онлайн-игр

Игры, разрушившие семью
29-летний мужчина был одержим азартными играми в интернете и, по словам близких, не мог самостоятельно остановиться. Его братья пытались урезонить его словесно, однако в итоге избрали крайний и жестокий метод «воспитания». Сначала они связали его, привязали к дереву, а затем с особым ожесточением били по всему телу, в том числе используя электрические провода. После избиения братья перенесли потерпевшего домой, где он вскоре скончался от тяжёлых травм.
В ходе следствия выяснилось: у мужчины были кредитные долги, но за 10−15 дней до трагедии он частично погасил долг, выплатив около 7 миллионов сумов. Его супруга говорит, что муж не причинял зла окружающим, хорошо ладил с родственниками и работал сварщиком.
Семейная трагедия
«Муж, хоть и играл в азартные игры, никому зла не делал, хорошо ладил с братьями. Почему они пошли на такую жестокость — до сих пор не могу поверить. Мы прожили вместе год и восемь месяцев. Он работал сварщиком. Что случилось между братьями, что они так его избили — я не понимаю», — рассказала вдова погибшего.
Родители братьев на момент трагедии находились в России.
Суд признал братьев виновными. Один из них получил восемь лет и шесть месяцев лишения свободы, второй — шесть лет и шесть месяцев.
Это преступление стало страшным примером того, как азартные онлайн-игры способны разрушить не только жизнь отдельного человека, но и судьбы всей семьи. Стремясь «спасти» брата, двое мужчин перешли черту — и оказались за решёткой.