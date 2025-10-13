Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарканде два брата привязали третьего к дереву и до смерти избили его проводами, чтобы отучить его от азартных онлайн-игр

Vaib.uz (Узбекистан. 13 октября). В суде по уголовным делам Самарканда завершилось рассмотрение резонансного дела, всколыхнувшего местную общественность. На скамье подсудимых — два родных брата, которые решились на чудовищный поступок, чтобы отучить третьего, их младшего брата, от пристрастия к азартным онлайн-играм. Вместо разговора и поддержки они связали его, привязали к дереву во дворе и подвергли жестокому избиению. Тяжёлые травмы оказались смертельными. Об этом сообщили в Верховном суде.

Источник: Vaib.Uz

Игры, разрушившие семью

29-летний мужчина был одержим азартными играми в интернете и, по словам близких, не мог самостоятельно остановиться. Его братья пытались урезонить его словесно, однако в итоге избрали крайний и жестокий метод «воспитания». Сначала они связали его, привязали к дереву, а затем с особым ожесточением били по всему телу, в том числе используя электрические провода. После избиения братья перенесли потерпевшего домой, где он вскоре скончался от тяжёлых травм.

В ходе следствия выяснилось: у мужчины были кредитные долги, но за 10−15 дней до трагедии он частично погасил долг, выплатив около 7 миллионов сумов. Его супруга говорит, что муж не причинял зла окружающим, хорошо ладил с родственниками и работал сварщиком.

Семейная трагедия

«Муж, хоть и играл в азартные игры, никому зла не делал, хорошо ладил с братьями. Почему они пошли на такую жестокость — до сих пор не могу поверить. Мы прожили вместе год и восемь месяцев. Он работал сварщиком. Что случилось между братьями, что они так его избили — я не понимаю», — рассказала вдова погибшего.

Родители братьев на момент трагедии находились в России.

Суд признал братьев виновными. Один из них получил восемь лет и шесть месяцев лишения свободы, второй — шесть лет и шесть месяцев.

Это преступление стало страшным примером того, как азартные онлайн-игры способны разрушить не только жизнь отдельного человека, но и судьбы всей семьи. Стремясь «спасти» брата, двое мужчин перешли черту — и оказались за решёткой.