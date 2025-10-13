Ричмонд
В Алчевске после взрыва в жилом доме ввели режим ЧС

Все городские службы переведены на усиленный режим работы.

Источник: Аргументы и факты

В Алчевске Луганской Народной Республики объявлен режим чрезвычайной ситуации после взрыва в многоквартирном доме, который вызвал пожар и привёл к гибели двух человек. Об этом сообщила в своём Telegram-канале глава городского округа Светлана Гребенькова.

По её словам, все городские службы переведены на усиленный режим работы для оперативной ликвидации последствий происшествия. «Принято решение о введении в городе режима ЧС. Все необходимые службы работают в круглосуточном режиме», — уточнила она.

Гребенькова добавила, что к разбору завалов привлечена специализированная техника. Для восстановления теплового контура повреждённого дома и близлежащих зданий выделены строительные материалы. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций будет проводить заседания не реже двух раз в сутки до полного устранения последствий взрыва.

Ранее в Китае при взрыве в одном из магазинов один человек погиб, еще один поучил легкие травмы.