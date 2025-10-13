В Алчевске после взрыва в жилом доме ввели режим ЧС

Гребенькова добавила, что к разбору завалов привлечена специализированная техника. Для восстановления теплового контура повреждённого дома и близлежащих зданий выделены строительные материалы. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций будет проводить заседания не реже двух раз в сутки до полного устранения последствий взрыва.