Исчезают бесследно: кто пропал в красноярском лесу до семьи Усольцевых

Таинственные леса Красноярского края не первый год поглощают заблудившихся путников. 12 октября спустя две недели после пропажи волонтеры свернули активную фазу поисков семьи Усольцевых.
Мама Ирина, папа Сергей и пятилетняя дочурка Арина в конце сентября попытались подняться на гору Буратинка в Кутурчинском Белогорье Партизанского района Красноярского края и исчезли.
Однако местные леса уже не первый год навсегда забирают заблудившихся туристов. Шесть лет назад здесь пропал 67-летний Владимир Шатыгин. Главной загадкой остается то, почему бесследно исчезают именно заядлые туристы и опытные таежники.
Друзья вернулись, а Шатыгин — нет.
За шесть лет до пропажи семьи Усольцевых в лесу в Партизанском районе заблудился 67-летний Владимир. 28 августа 2019 года — ровно за месяц до исчезновения Усольцевых, но с разницей в несколько лет — мужчина пошел в лес недалеко от поселка Мина собирать грибы и ягоды.
Владимир пошел с друзьями, но товарищи разошлись в разные стороны от хребта. Спустя некоторое время пошел дождь, тайгу заволокло — местность погрузилась во мрак.
Основная версия — Шатыгин не смог разобраться с направлением и ушел в другую сторону.
«Зацепок как таковых не было. Вещей и следов не обнаружили, прочесали все: от Партизанского до Саянского района. Версия была, что заблудился, но он, вроде, занимался спортивным ориентированием, поэтому, как минимум, это глупо», — отметил волонтер Евгений, который участвовал в поисках мужчины.
Шатыгина искали 2,5 месяца — вплоть до ноября, пока дорожки совсем не скрылись под снегом. Продолжать поиски было опасно. С тех пор никаких известий о нем не было.
Мужчину видели живым несколько человек.
Пропажа грибника — довольно обычное дело, но были во время поисков странные детали. Так, по словам снохи Шатыгина, 11 сентября (спустя почти две недели после пропажи) пять человек видели мужчину живым недалеко от деревни Аргаза. Почему он не обратился к ним за помощью — большая загадка.
Кроме того, Шатыгин шесть лет подряд ездил с друзьями в то же место, где позже пропал. Он хорошо знал окрестности. В день пропажи друзья должны были вернуться к автомобилю, припаркованному на дороге у подножия. Когда Владимир Евдокимович не вернулся, товарищи сразу забили тревогу.
Его тут же начали искать. При этом друзья не только криком пытались привлечь внимание пропавшего, но и совершали выстрелы из ракетницы. Мужчина так и не отозвался.
Потеряли три дня. Почему Усольцевых начали искать так поздно?
Шатыгину, если можно так сказать, повезло больше — его начали искать сразу, семью Усольцев — лишь через три дня. Сергей и Ирина взяли в свое небольшое путешествие на турбазу пятилетнюю дочку. С ней же они в последний день отдыха отправились на гору Буратинку, позже — должны были вернуться домой.
Семью с того дня — 28 сентября 2025 года — никто не видел. Тревогу забили так поздно потому, что Сергей Усольцев был опытным таежником. Никто не подумал, что он мог заблудиться.
Тревожные звоночки стали поступать только 1 октября, когда Ирина не вышла на работу. С тех пор в их поиске приняли участие более 1,5 тысячи волонтеров и спецтехники — следы Усольцевых так и не были найдены.
Основная версия их пропажи — утонули в болоте. Таким мнением с aif.ru поделился охотник Семен Татарников.
«Там же не только скалы, но и болота. Скорее всего, они могли попасть в трясину, и их никогда не найдут. Ушли с концами. Это самая злая вещь там… Трясина — дело опасное, провалился — уже никто не поможет. А если будут вытаскивать — сами тоже утонут», — сказал он.
Татарников также отметил, что на семью вряд ли напали волки или медведи, потому что осенью животные не такие голодные, как, например, зимой.
12 октября волонтеры приняли решение свернуть активную фазу поисков.
Волонтер Евгений, который помогал искать Шатыгина, сказал, что шансы найти семью Усольцевых с пятилетней малышкой живыми почти равны нулю.
Ранее были озвучены главные версии пропажи Усольцевых.