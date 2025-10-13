Исчезают бесследно: кто пропал в красноярском лесу до семьи Усольцевых

Шатыгину, если можно так сказать, повезло больше — его начали искать сразу, семью Усольцев — лишь через три дня. Сергей и Ирина взяли в свое небольшое путешествие на турбазу пятилетнюю дочку. С ней же они в последний день отдыха отправились на гору Буратинку, позже — должны были вернуться домой.