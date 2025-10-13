Ричмонд
Прокуратура проводит проверку по факту гибели двух девушек в Шелехове

14-летний подросток подозревается в двойном убийстве.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прокуратура проводит проверку по факту гибели двух девушек в Шелехове. Также ведомство проконтролирует ход и результаты уголовного дело. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Напомним, в подъезде многоквартирного дома 14-летний парень нанес ножевые ранения своей возлюбленной на почве ревности. Когда на помощь выбежала 23-летняя соседка, подросток ударил холодным оружием и ее.

— На место происшествия выезжал прокурор города Шелехова. Сотрудники дадут оценку исполнению уполномоченными органами закона в сфере защиты прав детей и профилактики правонарушений несовершеннолетних, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители задержали подростка, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.