Прокуратура проводит проверку по факту гибели двух девушек в Шелехове. Также ведомство проконтролирует ход и результаты уголовного дело. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Напомним, в подъезде многоквартирного дома 14-летний парень нанес ножевые ранения своей возлюбленной на почве ревности. Когда на помощь выбежала 23-летняя соседка, подросток ударил холодным оружием и ее.
— На место происшествия выезжал прокурор города Шелехова. Сотрудники дадут оценку исполнению уполномоченными органами закона в сфере защиты прав детей и профилактики правонарушений несовершеннолетних, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Правоохранители задержали подростка, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.