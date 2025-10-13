Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шаман Борисов: ответственность за трагедию семьи лежит на Сергее Усольцеве

Ответственность за трагедию Усольцевых лежит на главе семьи, считает шаман Борисов. По его словам, именно Сергей Усольцев принял эмоциональное решение совершить поход, проигнорировав риски.

Источник: Аргументы и факты

Ответственность за пропавших Усольцевых, по мнению сибирского шамана Алексея Борисов, лежит на главе этой семьи. В разговоре с aif.ru он отметил, что идея похода принадлежала Сергею Усольцевы.

«Насколько я всю ситуацию увидел, идея принадлежала мужчине, а супруга его явно была против. Он должен был понимать, оценивать правильно ситуацию, что идти в такой поход с ребенком достаточно глупо. Но эмоции взяли верх над разумом, поэтому он и пошел, и повел за собой еще и семью. Достаточно глупое, эмоциональное решение», — сказал собеседник издания.

По словам шамана, гибель семьи не была предопределена, Усольцев в любой момент мог повернуть назад.

«Он мог в любой момент остановиться и не делать этого. Направление пути к таким событиям заключается в том, что есть то, что подсказывает делать мозг и разум, и то, что хочется, то, что подсказывают эмоции. Он пошел на поводу своих эмоций. Он пошел к месту силы ощутить эту энергетику, показать насколько он силен. Оказалось, что сил у него не хватило», — объяснил Борисов.

Шаман уточнил, что останки Усольцевых будут найдены позже. На них случайно наткнется егерь или охотник.

Поиски пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых продолжаются уже почти две недели. Двое взрослых с маленьким ребенком и собакой 28 сентября отправились в поход в районе Кутурчинского Белогорья. Как сообщается, они планировали дойти до скалы Буратинка и вернуться назад. По факту исчезновения семьи возбуждено уголовное дело.