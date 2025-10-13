Шаман Борисов: ответственность за трагедию семьи лежит на Сергее Усольцеве

Ответственность за пропавших Усольцевых, по мнению сибирского шамана Алексея Борисов, лежит на главе этой семьи. В разговоре с aif.ru он отметил, что идея похода принадлежала Сергею Усольцевы.
«Насколько я всю ситуацию увидел, идея принадлежала мужчине, а супруга его явно была против. Он должен был понимать, оценивать правильно ситуацию, что идти в такой поход с ребенком достаточно глупо. Но эмоции взяли верх над разумом, поэтому он и пошел, и повел за собой еще и семью. Достаточно глупое, эмоциональное решение», — сказал собеседник издания.
По словам шамана, гибель семьи не была предопределена, Усольцев в любой момент мог повернуть назад.
«Он мог в любой момент остановиться и не делать этого. Направление пути к таким событиям заключается в том, что есть то, что подсказывает делать мозг и разум, и то, что хочется, то, что подсказывают эмоции. Он пошел на поводу своих эмоций. Он пошел к месту силы ощутить эту энергетику, показать насколько он силен. Оказалось, что сил у него не хватило», — объяснил Борисов.
Шаман уточнил, что останки Усольцевых будут найдены позже. На них случайно наткнется егерь или охотник.
Поиски пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых продолжаются уже почти две недели. Двое взрослых с маленьким ребенком и собакой 28 сентября отправились в поход в районе Кутурчинского Белогорья. Как сообщается, они планировали дойти до скалы Буратинка и вернуться назад. По факту исчезновения семьи возбуждено уголовное дело.