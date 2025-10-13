В Приангарье подростка подозревают в убийстве сверстницы

В иркутском городе Шелехово 14-летний подросток убил свою сверстницу и соседку, которая пыталась защитить девочку. Следственный комитет России по Иркутской области возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
По данным следствия, трагедия произошла в подъезде многоквартирного дома. Между подростком и знакомой школьницей произошла ссора, в ходе которой он нанёс ей несколько ножевых ранений. Услышав шум, на лестничную площадку вышла соседка и попыталась заступиться за девочку, однако нападавший ударил ножом и её. Обе пострадавшие скончались в больнице от полученных травм.
Подозреваемый был задержан мужчиной, выбежавшим из одной из квартир. По предварительной версии, причиной преступления стала ревность. Следователи решают вопрос об избрании меры пресечения. Прокуратура намерена проверить, как исполнялось законодательство о защите прав несовершеннолетних и профилактике подростковой преступности.
Ранее в округе Волусия (штат Флорида) полиция арестовала школьника после того, как тот прямо во время занятий задал ChatGPT вопрос о том, как убить своего друга.