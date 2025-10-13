В Приангарье подростка подозревают в убийстве сверстницы

По данным следствия, трагедия произошла в подъезде многоквартирного дома. Между подростком и знакомой школьницей произошла ссора, в ходе которой он нанёс ей несколько ножевых ранений. Услышав шум, на лестничную площадку вышла соседка и попыталась заступиться за девочку, однако нападавший ударил ножом и её. Обе пострадавшие скончались в больнице от полученных травм.