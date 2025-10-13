В Новосибирске за неделю произошло 38 пожаров

С 6 по 12 октября в Новосибирске произошло 38 пожаров. Об этом сообщили в управлении мэрии по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.
В результате возгораний один человек погиб — пожар произошел в садовом доме. Три человека получили травмы: двое — при пожаре в многоквартирном доме, один — в производственном здании.
В жилом секторе за неделю зафиксировано 16 пожаров. Из них шесть случились в многоквартирных домах, три — в индивидуальных, пять — в дачных и садовых обществах, ещё два — в прочих строениях, включая бани, гаражи и надворные постройки. В нежилых зданиях произошло 13 возгораний, два случая связаны с транспортными средствами. Кроме того, на прочих объектах зарегистрировано 10 пожаров.
Также за неделю в городе произошло четыре возгорания мусора и сухой травы на открытых территориях. Общая площадь горения составила 30 квадратных метров.