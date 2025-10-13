В Новосибирске за неделю произошло 38 пожаров

В жилом секторе за неделю зафиксировано 16 пожаров. Из них шесть случились в многоквартирных домах, три — в индивидуальных, пять — в дачных и садовых обществах, ещё два — в прочих строениях, включая бани, гаражи и надворные постройки. В нежилых зданиях произошло 13 возгораний, два случая связаны с транспортными средствами. Кроме того, на прочих объектах зарегистрировано 10 пожаров.