Украинские БПЛА уничтожили над пятью районами Ростовской области

«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Аксайском, Белокалитвинском, Миллеровском, Чертковском и Обливском районе», — написал Слюсарь в Telegram-канале.
Он уточнил, что помимо двух пострадавших при налёте на частный дом, других раненых не было. Однако в Белой Калитве и хуторе Полтава Чертковского района выбило стёкла в нескольких частных домах. Более точную информацию об ущербе смогут сказать после рассвета.
Напомним, около полуночи в результате падения БПЛА на частный жилой дом ранения получили два жителя города Белая Калитва. Пострадавшим оказали помощь медики скорой помощи. Тогда же произошёл пожар.
