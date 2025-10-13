Крали велосипеды и торговали наркотиками: омская полиция подвела суточные итоги

Сотрудники УМВД России по Омской области отчитались о правонарушениях, совершенных омичами за минувшие сутки. Из ярких событий омские полицейские выделили кражу велосипедов и торговлю наркотиками.
«Сотрудниками отдела полиции установлена причастность 35-летнего омича к краже двух велосипедов из подъезда многоквартирного дома по ул. Декабристов. Потерпевший — 41-летний житель этого дома — оценил ущерб в 27 000 рублей. Ранее неоднократно судимый подозреваемый задержан оперативными сотрудниками, возбуждено уголовное дело. Также уголовное дело было возбуждено на 19-летнего омича: оперативниками изъято у него почти 50 граммов синтетических наркотиков», — сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.
В целом, за минувшие сутки в омскую полицию поступило 838 сообщений о преступлениях и происшествиях. По результатам проверок возбуждено 10 уголовных дел, отметили в ведомстве.