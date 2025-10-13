Крали велосипеды и торговали наркотиками: омская полиция подвела суточные итоги

«Сотрудниками отдела полиции установлена причастность 35-летнего омича к краже двух велосипедов из подъезда многоквартирного дома по ул. Декабристов. Потерпевший — 41-летний житель этого дома — оценил ущерб в 27 000 рублей. Ранее неоднократно судимый подозреваемый задержан оперативными сотрудниками, возбуждено уголовное дело. Также уголовное дело было возбуждено на 19-летнего омича: оперативниками изъято у него почти 50 граммов синтетических наркотиков», — сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.