Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крали велосипеды и торговали наркотиками: омская полиция подвела суточные итоги

В минувший воскресный день омские полицейские приняли 838 сообщений о преступлениях и происшествиях.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники УМВД России по Омской области отчитались о правонарушениях, совершенных омичами за минувшие сутки. Из ярких событий омские полицейские выделили кражу велосипедов и торговлю наркотиками.

«Сотрудниками отдела полиции установлена причастность 35-летнего омича к краже двух велосипедов из подъезда многоквартирного дома по ул. Декабристов. Потерпевший — 41-летний житель этого дома — оценил ущерб в 27 000 рублей. Ранее неоднократно судимый подозреваемый задержан оперативными сотрудниками, возбуждено уголовное дело. Также уголовное дело было возбуждено на 19-летнего омича: оперативниками изъято у него почти 50 граммов синтетических наркотиков», — сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

В целом, за минувшие сутки в омскую полицию поступило 838 сообщений о преступлениях и происшествиях. По результатам проверок возбуждено 10 уголовных дел, отметили в ведомстве.