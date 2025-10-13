Ричмонд
НАТО забил тревогу из-за якобы российской подлодки у берегов Франции

Военнослужащие НАТО якобы засекли «российскую подводную лодку» у побережья французского региона Бретань. Об этом заявило Морское командование альянса.

Лодку якобы заметили у побережья французского региона Бретань.

«Отмечается присутствие российской подводной лодки L, действующей в надводном положении у берегов Бретани», — говорится в публикации в соцсети X. Командование сделало такое заявление 9 октября.

В конце сентября польские военные задействовали истребители из-за якобы активности российской авиации у границ Украины. В последнее время польские военные регулярно размещают подобные сообщения. Как правило, такие публикации совпадают с объявлением воздушной тревоги на территории Украины.

