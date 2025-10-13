В Алчевске из-под завалов извлекли тело одного из погибших при пожаре в доме

Ранее в ГУ МЧС по ЛНР проинформировали, что в девятиэтажном доме в Алчевске произошло загорание в квартире на седьмом этаже, частично обрушились квартиры на восьмом и девятом этажах, чердачное перекрытие и кровля. На месте инцидента были обнаружены двое погибших.