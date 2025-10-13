Когда найдут Усольцевых: названы версии местонахождения пропавшей семьи

«Я думаю, к сожалению, что их уже невозможно найти живыми… Вероятно, замерзая и паникуя, они забились в какую-то щель между камнями. Это не гроты и не пещеры, это, скорее, щели между камнями, может быть, небольшие навесы. Именно поэтому их не могут найти. Тут речь идет о трагическом стечении обстоятельств. Маленький ребенок на руках, резкое похолодание, отсутствие теплой одежды. И вот эта цепочка привела, я думаю, к их гибели», — объяснил Кулеш.