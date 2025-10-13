Когда найдут Усольцевых: названы версии местонахождения пропавшей семьи

Основные поиски пропавшей в Красноярской тайге семьи Усольцевых завершились 12 октября. В поисково-спасательной операции приняли участие сотни человек, часть из которых приехали из других регионов. Однако за почти две недели не было найдено ни одного следа пропавшей семьи. Где искать Усольцевых и когда их могут найти, aif.ru рассказали эксперты.
Последним приютом стала щель между камнями?
Волонтер, профессиональный турист и альпинист Алексей Кулеш в разговоре с aif.ru предположил, что найти Усольцевых не могут, потому что они сами неудачно спрятались от холода и дождя.
«Я думаю, к сожалению, что их уже невозможно найти живыми… Вероятно, замерзая и паникуя, они забились в какую-то щель между камнями. Это не гроты и не пещеры, это, скорее, щели между камнями, может быть, небольшие навесы. Именно поэтому их не могут найти. Тут речь идет о трагическом стечении обстоятельств. Маленький ребенок на руках, резкое похолодание, отсутствие теплой одежды. И вот эта цепочка привела, я думаю, к их гибели», — объяснил Кулеш.
О том, что семья могла попасть в расщелину, сказала и таролог Елена.
«Еще в самом начале, когда только начались поиски, я поняла, что девочка может быть в расщелине, и предположила, что вся семья там», — отметила Елена.
В свою очередь, инструктор-проводник пешеходного туризма Алексей Исиченко отметил, что на маршруте, по которому могли идти Усольцевы, есть полости под камнями, ниши в скалах. По его словам, в условиях неблагоприятных погодных условий, тумана, можно провалиться в скальные глубокие ниши. Но при этом гид выразил сомнения, что такое несчастье могло произойти сразу со всей семьей.
Почетный член Московского общества охотников и рыболовов Семен Татарников обратил внимание на то, что леса Красноярского края, где пропала семья Усольцевых, опасны волчьими ямами и ловушками для зверей.
Загадочный сигнал телефона.
Надежду на то, что Усольцевых могут найти живыми, несколько дней назад дала информация о запеленгованном радиосигнале телефона Усольцева. Технические специалисты определили, что сигнал был зафиксирован в труднодоступной местности примерно в 7 километрах от поселка Кутурчин вечером 28 сентября в 22:00.
В живых нет, останки найдут случайно.
В том, что Усольцевых нет в живых, убежден сибирский шаман Алексей Борисов. В беседе с aif.ru он поделился, что останки погибших случайно найдут через некоторое время.
«Однозначно можно сказать на данный момент, что их нет в живых. Все зацепки будут найдены. И останки найдет кто-то из местных охотников случайно. Охотник либо егерь будет направляться по своим делам и обнаружит то, что останется от людей», — сказал он.
Не видит живыми пропавших Усольцевых и таролог Елена, которая подключилась к поискам семьи.
«Я спросила, будут ли найдены Усольцевы? Ответ: они будут найдены, но вряд ли живы. Возможно, они упали под гору. Думаю, семью найдут между 21-м и 40-м днем поисков с момента их исчезновения», — поделилась она с aif.ru.
Хроники поисков Усольцевых.
Поиски семьи Усольцевых начались 1 октября. Как стало известно, 27 сентября Сергей и Ирина вместе с пятилетней дочкой отправились в семейное путешествие. Последние выходные сентября пожаловали практически летней жарой — температура поднялась выше 20 градусов тепла.
Семья приехала на базу, где осталась с ночевкой. На следующий день Усольцевы поехали к скалам Буратинка и Мальвинка. Предполагается, что они рассчитывали пройти по туристической тропе и вернуться. Поход должен был занять несколько часов. Но Усольцевы не вернулись. В начале пути осталась их машина.
30 сентября сын Ирины Усольцевой обратился в полицию, на место выехали первые группы. Позже к поискам присоединились волонтеры. За 11 дней по официальным данным, в поисково-спасательной операции приняли участие более 1550 человек. Суммарно добровольцы прошли более 4500 км треков, но никаких следов не нашли. 12 октября было принято решение остановить основные поиски.