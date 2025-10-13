Во Владивостоке загорелась заброшенная баня — есть пострадавший

Во Владивостоке произошёл пожар в заброшенном здании общественной бани. Инцидент случился на улице Зои Космодемьянской. Пламенем были охвачены помещения на первом этаже общей площадью около 100 квадратных метров, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью.
Огнеборцы оперативно прибыли к месту возгорания. С использованием спасательного оборудования им удалось извлечь из задымлённого здания пострадавшего 26-летнего мужчину, которого передали врачам скорой помощи. Пожар был полностью ликвидирован. Погибших нет.
По предварительным данным, причиной инцидента стало неосторожное обращение с огнём.
Напомним, на прошлой неделе на улице Сипягина во Владивостоке загорелось складское помещение загорелось на берегу моря. В результате происшествия пламя полностью уничтожило строение.