Во Владивостоке загорелась заброшенная баня — есть пострадавший

Во Владивостоке произошёл пожар в заброшенном здании общественной бани. Инцидент случился на улице Зои Космодемьянской. Пламенем были охвачены помещения на первом этаже общей площадью около 100 квадратных метров, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью.