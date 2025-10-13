Парень разыграл похищение своей невесты-девственницы, чтобы склонить ее к сексу

Утром 4 марта 2008 года 22-летний Джулиан Бухвальд пригласил свою юную подругу Кэролинн Уотсон на романтический выезд в лесистую местность на юге Австралии. Оба росли в семьях ревностных христиан и пообещали хранить невинность до брака. Однако за два года отношений они этого обета не нарушили.
По пути к месту отдыха Джулиан заметил на обочине мертвое животное и вскоре решил остановиться. Кэролинн не захотела выходить из машины и осталась ждать в салоне. Спустя примерно десять минут, когда парень не появился, в зеркало заднего вида девушка увидела незнакомца в маске. Это был внезапный и пугающий поворот событий: неизвестный вытащил Кэролинн из авто, связал, завязал ей глаза, кинул в багажник и уехал, пишет abc.net.au.
Через шесть часов, осуществляя очередной этап «похищения», злоумышленник оставил девушку на земле, срезал с нее одежду и начал копать яму. В этот момент его отвлек телефонный звонок, и он исчез. Оставшись одна, Кэролинн не смогла освободиться, но вскоре услышала голос Джулиана, который сообщил, что их захватил «сатанинский культ» (запрещенное в РФ экстремистское движение) и надо срочно уходить. Парень помог девушке выбраться из пут и предложил унести вещи из лагеря похитителей: среди них оказались еда и предметы выживания.
Молодые люди провели в лесу почти неделю, скудно питаясь и сражаясь с непогодой. Джулиан то и дело убеждал Кэролинн вступить с ним в брак прямо на месте и заняться любовью, оправдываясь возможностью скорой смерти. Девушка каждый раз отказывала. Наконец, 11 марта пара вышла к дороге и была спасена одним из фермеров.
Полиция тщательно исследовала обстоятельства происшествия. На месте якобы преступления были обнаружены вещи, принадлежавшие самому Джулиану, а анализ ДНК подтвердил его причастность. Под давлением следствия он признался: все было инсценировкой ради одной цели — добиться сексуальной близости с Кэролинн вне брака, утомив и запугав её.
В августе 2009 Джулиана признали виновным в похищении и даче ложных показаний, но отпустили под залог. Он попытался бежать из Австралии, подделал документы и сменил внешность, однако попытка проникнуть в Индию и затем в Сингапур провалилась — его арестовали и вернули на родину. Впоследствии Джулиан отбыл срок в тюрьме, был лишен австралийского гражданства и выслан в Германию, где проживает до сих пор.
