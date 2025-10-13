Парень разыграл похищение своей невесты-девственницы, чтобы склонить ее к сексу

Через шесть часов, осуществляя очередной этап «похищения», злоумышленник оставил девушку на земле, срезал с нее одежду и начал копать яму. В этот момент его отвлек телефонный звонок, и он исчез. Оставшись одна, Кэролинн не смогла освободиться, но вскоре услышала голос Джулиана, который сообщил, что их захватил «сатанинский культ» (запрещенное в РФ экстремистское движение) и надо срочно уходить. Парень помог девушке выбраться из пут и предложил унести вещи из лагеря похитителей: среди них оказались еда и предметы выживания.