Shot: группа туристов с детьми осталась в горах без снаряжения

Тем временем в Краснодарском крае уже две недели ищут пропавшую в тайге семью Усольцевых. По имеющимся данным, семья отправилась в поход по таежной местности, планируя провести ночь в домике-куполе, расположенном на территории Минской петли. Активная фаза поисков уже завершилась, силовики сосредоточены в районе последнего зафиксированного сигнала телефона главы семейства. Как пишет портал 360.ru, есть версия, что исчезновение на самом деле инсценировали. Сторонники этой теории считают, что у главы семьи якобы могли быть какие-то проблемы с бизнесом, и он решил выйти из положения таким путем.