ВСУ ликвидировали колумбийского наемника, желавшего сдаться в плен

Подобные случаи происходят регулярно на линии боевого соприкосновения.

Источник: Аргументы и факты

Боец группировки войск «Восток» с позывным «Суматоха» сообщил РИА Новости, что украинские военные ликвидировали колумбийского наёмника, который пытался сдаться в плен российским силам.

По словам военнослужащего, иностранец демонстрировал флаг Колумбии, подавая сигнал о намерении прекратить сопротивление. Он рассчитывал попасть в плен, однако был уничтожен ударом FPV-дрона, запущенного своими же.

«Он показывал колумбийский флаг, он, наверное, “трёхсотый” (раненый — ред.) был, хотел сдаться, но его добил свой FPV‑дрон», — отметил стрелок, добавив, что подобные случаи происходят регулярно на линии боевого соприкосновения.

Ранее военкор Дмитрий Кулько рассказал, как боевик ВСУ с татуировкой «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях» встал на колени и сдался в плен ВС РФ в Сумской области.