Мужчина получил 12 лет колонии за демонстрацию гениталий несовершеннолетней

Инцидент произошел в июне 2024 года. Обвиняемый, находясь в своей квартире, увидел проходящую мимо девочку. Он привлек ее внимание и через оконное стекло показал ей свой половой орган, что, по заключению суда, нанесло несовершеннолетней серьезную психологическую травму.