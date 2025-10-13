Мужчина получил 12 лет колонии за демонстрацию гениталий несовершеннолетней

Суд в Петропавловске-Камчатском вынес приговор местному жителю, который демонстрировал половой орган несовершеннолетней девочке из окна своей квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
Мужчина признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.
Инцидент произошел в июне 2024 года. Обвиняемый, находясь в своей квартире, увидел проходящую мимо девочку. Он привлек ее внимание и через оконное стекло показал ей свой половой орган, что, по заключению суда, нанесло несовершеннолетней серьезную психологическую травму.
Несмотря на предъявленное обвинение, подсудимый вину не признал.
Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить потерпевшей 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, говорится в сообщении.
Ранее сотрудники силовых структур задержали 24-летнего жителя столицы, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начал показывать половой орган возле забора у детского сада на улице Шипиловской на юге Москвы.