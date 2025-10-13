Туристы с детьми застряли в горах российского региона из-за подъёма реки

Во время передвижения по маршруту туристы попытались перевезти спальные принадлежности и необходимое снаряжение через реку Уруштен, используя лошадей. Однако внезапные дожди привели к резкому подъёму уровня воды, в результате чего переправа для самих людей стала чрезвычайно опасной.