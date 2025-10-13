Туристы с детьми застряли в горах российского региона из-за подъёма реки

В Краснодарском крае произошёл инцидент с туристической группой, включающей восьмерых человек, среди которых были дети десяти и 13-ти лет.
Путешественники отправились в поход по живописным местам края 7 октября, рассчитывая пройти маршрут через пихтовую поляну, лагерь «Холодный» и метеостанцию «Джуга». Ближайший крупный город — курортная Красная поляна, расположенная в Сочи, передает телеграм-канал Shot.
Во время передвижения по маршруту туристы попытались перевезти спальные принадлежности и необходимое снаряжение через реку Уруштен, используя лошадей. Однако внезапные дожди привели к резкому подъёму уровня воды, в результате чего переправа для самих людей стала чрезвычайно опасной.
Группе пришлось остановиться, разбить временный лагерь и обратиться за помощью к спасательным службам. В настоящее время туристы полностью отрезаны от основного маршрута и ночуют в импровизированном укрытии, собранном из досок.
Согласно сообщениям, уже двое участников группы столкнулись с симптомами переохлаждения. По плану путешествие должно было занять шесть дней — с 7 по 12 октября, протяжённость маршрута составляла 75 километров с наибольшей высотой подъёма до 3540 метров.
