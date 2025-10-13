Командир после застолья ушел спать в заброшенный дом возле штаба полка.
Командир ВСУ Олег Ширяев после застолья проспал контратаку. Об этом сообщили российские силовики.
«Командир полка ВСУ после застолья проспал контратаку. По данным силовиков, ВСУ попытались контратаковать в районе Кондратовки на сумском направлении, но штурмовая группа была полностью уничтожена», — передает РИА Новости собеседника из российских силовых структур.
Отмечается, что 225 отдельный штурмовой полк ВСУ не принимал участие в штурмовых действиях. Бойцы искали своего командира, который пропал после празднования дня специалистов логистического обеспечения украинской армии. В итоге командира нашли спящим в заброшенном здании вблизи штаба полка.
Украинским военным доставляют еду и провизию на мусоровозах и другой гражданской технике. Как рассказал командир отделения ударных БПЛА 417-го отдельного разведывательного батальона 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» ВС РФ с позывным «Скат», украинской стороне приходится возить продовольствие на мусоровозах из-за отсутствия другой. Он подчеркнул, что за последнее время ВС РФ уничтожила порядка трех бронированных боевых машин на дороге между Ореховом и Работино.