Суд оставил в силе первый приговор по делу о взятках экс-главе Самарского ГУ МЧС

Позже в группу подозреваемых в коррупционной схеме вошли экс-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Самары управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Самарской области Алексей Мамыкин, начальник 3-го пожарно-спасательного отряда, полковник внутренней службы Дмитрий Зинин, замдиректора МБУ Самары «Ресурсный центр социальной сферы» Антон Палушкин, сотрудник ГКУ Самарской области «Служба эксплуатации зданий и сооружений» Евгений Луговой и руководитель управления гражданской защиты Самары (бывший начальник УФМС России по Самарской области) Игорь Дахно. В отношении них также возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взяток»). А по подозрению в даче взятки вместе с ними задержана руководитель ГК «Саммит» в Тольятти Наталья Фроловская. Дело Яна Гущина рассматривали в особом порядке — без долгого исследования доказательств, поскольку он сотрудничал со следствием. В итоге Гущина приговорили к шести годам колонии строгого режима со штрафом 170 млн руб. и лишением права занимать определенные должности в сфере пожарной безопасности на пять лет. Этот приговор и оставили в силе.