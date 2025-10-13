В Приморье вспыхнул пожар на полигоне твердых бытовых отходов

Пожар на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) произошёл в Находкинском городском округе Приморского края, сообщила Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
Его площадь достигла 4 тыс. кв. метров. Для борьбы с пожаром привлечены 10 человек и 6 единиц техники.
«Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка информации о возгорании объекта размещения твердых бытовых отходов в Находкинском городском округе. Организация, эксплуатирующая полигон, не приняла мер, направленных на недопущение возгорания полигона отходов», — отметила прокуратура в своём Telegram-канале.
Причины случившегося устанавливаются.
Напомним, 6 октября сообщалось о тушении пожара на полигоне ТБО на улице Холмистая во Владивостоке. Ликвидация очагов тления на этом месте продолжается.