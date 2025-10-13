В Приморье осудили китайских контрабандистов с дериватами на 50 миллионов

В Приморском крае вынесен обвинительный приговор руководителю организованной преступной группы (ОПГ) из граждан КНР, пытавшейся незаконно вывезти из России в Китай партию дериватов. Стоимость изъятого на границе оценивается более чем в 50 миллионов рублей.