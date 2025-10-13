В Приморье осудили китайских контрабандистов с дериватами на 50 миллионов

В Приморском крае вынесен обвинительный приговор руководителю организованной преступной группы (ОПГ) из граждан КНР, пытавшейся незаконно вывезти из России в Китай партию дериватов. Стоимость изъятого на границе оценивается более чем в 50 миллионов рублей.
Как установило следствие, 42-летний гражданин Китая создал преступное сообщество, в которое вошли еще четверо его соотечественников. Группа действовала в Приморском крае, наладив связи с местными жителями, занимающимися нелегальным оборотом частей диких животных и растений. Они закупали дериваты особо ценных видов — тигров, медведей, оленей и женьшеня, пользовавшиеся высоким спросом.
В январе 2018 года правоохранители задержали автомобили преступной группы недалеко от границы. При досмотре, помимо ценного груза, были обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы.
Ханкайский районный суд признал организатора виновным в создании преступного сообщества и покушении на контрабанду. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Приговор пока не вступил в законную силу, так как защита осужденного подала апелляционную жалобу в Приморский краевой суд. Уголовные дела в отношении остальных членов ОПГ рассматриваются отдельно.