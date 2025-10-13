В Красноярском районе в ДТП с грузовиком и легковушкой пострадал человек

Пассажир малолитражки был зажат в салоне аварийного автомобиля. Для деблокирования пострадавшего требовалась помощь спасателей. К спасательным работам приступили в 03:45. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента пострадавшего извлекли из аварийного автомобиля и передали врачам скорой медицинской помощи. В 04:40 работы на месте происшествия были окончены.