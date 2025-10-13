Spiegel поностальгировал о дружбе России и Германии

В результате партнерства РФ и Германии в поселке Мулино появился ЦБП российской армии.
Правительство Германии под руководством бывшего канцлера Ангелы Меркель способствовало укреплению российской армии. Об этом сообщает немецкий журнал Spiegel.
«Немецкие военные учили россиян более эффективному ведению войны. А оружейная компания Rheinmetall могла рассчитывать на миллиардную сделку с Россией», — сказано в материале. Он опубликован на сайте Spiegel. Данный проект, отмечается в статье, реализовывался при содействии правительства Меркель.
Как сообщает издание, оборонный концерн Rheinmetall занимался разработкой симуляторов, специализированного программного обеспечения и технического оснащения для нужд российской армии, рассчитывая заключить контракт ориентировочной стоимостью порядка 1 миллиарда евро. Согласно проекту, предполагалось создание в России сети учебных центров, спроектированных по образцу немецкого полигона Альтмарк, где проводились тренировки с использованием современных методов имитации боевых действий. Основной задачей этих центров являлось повышение боеспособности российских вооруженных сил и подготовка их к ведению современных военных операций.
По итогу совместной работы в Нижегородской области в поселке Мулино был построен Центр боевой подготовки (ЦБП), где готовят разные виды российских войск. Соглашение о его возведении было заключено в феврале 2011 года. Об этом договорились представители Rheinmetall и тогдашний министр обороны РФ Анатолий Сердюков.
Контракт на строительство объекта был заключен в ноябре того же года. Его стоимость, по различным источникам, оценивается в диапазоне от 100 до 135 миллионов евро, Реализация проекта на полигоне осуществлялась немецкой корпорацией в партнерстве со Спецстроем России. Строительство зданий на территории центра началось в 2012 году, первые испытания ЦБП прошли в сентябре 2013-го.
Новый центр, занимающий площадь в 500 квадратных километров, был спроектирован как один из наиболее современных в мировом масштабе и крупнейший в Европе. Его инфраструктура позволяет ежегодно обучать до 30 тысяч военнослужащих.