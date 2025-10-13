Spiegel поностальгировал о дружбе России и Германии

Контракт на строительство объекта был заключен в ноябре того же года. Его стоимость, по различным источникам, оценивается в диапазоне от 100 до 135 миллионов евро, Реализация проекта на полигоне осуществлялась немецкой корпорацией в партнерстве со Спецстроем России. Строительство зданий на территории центра началось в 2012 году, первые испытания ЦБП прошли в сентябре 2013-го.