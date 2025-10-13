Восемь туристов с детьми застряли без снаряжения в горах Краснодарского края

Восемь туристов с детьми застряли в горах Краснодарского края после того, как из-за дождей резко поднялся уровень воды в реке Уруштен. Несколько участников группы получили переохлаждение. Об этом в понедельник, 13 октября, сообщает Shot.
Группа из восьми человек, включая детей 10 и 13 лет, отправилась в поход 7 октября, чтобы увидеть природные красоты Кубани. Их маршрут проходил через Пихтовую поляну, лагерь Холодный и метеостанцию «Джуга». Ближайший крупный населенный пункт — Красная Поляна.
Отмечается, что туристы переправили спальники и другое снаряжение через реку на лошадях, однако после сильных дождей вода поднялась, переход стал опасен. Людям пришлось разбить временный лагерь и обратиться за помощью к спасателям. Сейчас они отрезаны от маршрута и ночуют в самодельном укрытии из досок.
По плану поход должен был длиться шесть дней — с 7 по 12 октября. Его общая протяженность составляла 75 километров, а самая высокая точка маршрута достигала 3540 метров, передает Telegram-канал.
Ранее, 28 сентября, в СМИ появилась информация о том, что группа из трех альпинистов из Белгорода застряла на высоте 5300 метров на Эльбрусе, при спуске с горы один из них получил травму ноги. Позднее россиянам удалось вызвать помощь. При этом они не зарегистрировали свой маршрут перед началом путешествия.