В Ташкенте водитель на «Ласетти» выехал на встречку и едва не сбил пешехода — видео разлетелось по соцсетям

Этот случай в очередной раз напоминает о серьезности проблем на дорогах Ташкента. С одной стороны, водители нередко игнорируют правила ради экономии нескольких минут, подвергая опасности не только себя, но и окружающих. С другой стороны, пешеходы продолжают переходить дорогу в неположенных местах, часто на плохо освещённых участках, не задумываясь о последствиях. Каждый, кто участвует в дорожном движении, должен помнить о своей ответственности, ведь цена любой ошибки на дороге — человеческая жизнь.