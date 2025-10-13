В Ташкенте водитель на «Ласетти» выехал на встречку и едва не сбил пешехода — видео разлетелось по соцсетям

В этот момент на его пути неожиданно появляется пешеход, переходящий дорогу в неположенном месте и к тому же на плохо освещённом участке. Столкновения удалось избежать лишь чудом.
В УБДД столицы отреагировали на распространившееся видео и оперативно установили личность водителя.
Как пояснил сам нарушитель, в тот момент он очень спешил домой и не подумал о последствиях своего манёвра.
Я сожалею о своём поступке, больше такого не повторится. Мне всё объяснили, я всё понял.
Автомобиль был отправлен на штрафстоянку, в отношении водителя составлен административный протокол. К сожалению, правоохранители не уточнили, по какой именно статье был оформлен протокол и какое наказание теперь грозит нарушителю.
Этот случай в очередной раз напоминает о серьезности проблем на дорогах Ташкента. С одной стороны, водители нередко игнорируют правила ради экономии нескольких минут, подвергая опасности не только себя, но и окружающих. С другой стороны, пешеходы продолжают переходить дорогу в неположенных местах, часто на плохо освещённых участках, не задумываясь о последствиях. Каждый, кто участвует в дорожном движении, должен помнить о своей ответственности, ведь цена любой ошибки на дороге — человеческая жизнь.