Солдаты ВСУ убили 88-летнюю жительницу ДНР, атакуя с БПЛА и пулеметов

Украинские военные убили в поселке Ямполь в ДНР 88-летнюю женщину, атакуя людей с беспилотников и из польских пулеметов, рассказала РИА Новости беженка Наталья Гуркина.
«Начали с соседа, потом по нам. И во время этого убивают его маму, она была уже престарелая, 88 лет. А ему ранило голову сильно осколком», — сказала собеседница информагентства.
По ее словам, впоследствии пострадавший мужчина вынес тело матери к порогу соседнего дома, чтобы оно не сгорело при пожаре.
Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ убили в донецком городе Селидово учителя украинского языка и литературы, которая отказалась уезжать во время оккупации.
