Солдаты ВСУ убили 88-летнюю жительницу ДНР, атакуя с БПЛА и пулеметов

Сына женщины сильно ранило осколком в голову.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные убили в поселке Ямполь в ДНР 88-летнюю женщину, атакуя людей с беспилотников и из польских пулеметов, рассказала РИА Новости беженка Наталья Гуркина.

«Начали с соседа, потом по нам. И во время этого убивают его маму, она была уже престарелая, 88 лет. А ему ранило голову сильно осколком», — сказала собеседница информагентства.

По ее словам, впоследствии пострадавший мужчина вынес тело матери к порогу соседнего дома, чтобы оно не сгорело при пожаре.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ убили в донецком городе Селидово учителя украинского языка и литературы, которая отказалась уезжать во время оккупации.

