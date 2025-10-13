В Челябинской области обгон завершился смертельным ДТП

Все произошло на 272 километре дороги Бирск — Тастуба — Сатка. Предварительно известно, что 65-летний водитель ВАЗ-211440 при движении на спуск, выполняя обгон, что запрещено, выехал на правую обочину, в кювет, где автомобиль опрокинулся.