В Челябинской области обгон завершился смертельным ДТП

В Челябинской области обгон завершился смертельным ДТП, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Саткинском районе.

Все произошло на 272 километре дороги Бирск — Тастуба — Сатка. Предварительно известно, что 65-летний водитель ВАЗ-211440 при движении на спуск, выполняя обгон, что запрещено, выехал на правую обочину, в кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате мужчина от полученных травм скончался на месте.

По факту ДТП проводится проверка.

Видеокомментарий командира ОДПС отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Саткинскому району Алексея Мариненко.