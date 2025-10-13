Совершивший двойное убийство в Шелехове юноша учился в 9-м классе, а одна из жертв в 8-м

Мэр Шелеховского района Максим Модин прокомментировал двойное убийство, совершенное 14-летним подростком на почве ревности. Стало известно, что убийца 2010 года рождения учился в 9-м классе, а жертва в 8-м. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) главы МО.