Совершивший двойное убийство в Шелехове юноша учился в 9-м классе, а одна из жертв в 8-м

Мэр Шелеховского района Максим Модин прокомментировал двойное убийство, совершенное 14-летним подростком на почве ревности. Стало известно, что убийца 2010 года рождения учился в 9-м классе, а жертва в 8-м. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) главы МО.
Второй погибшей девушке, пытавшейся оказать помощь, было 23 года.
Глава МО сообщил, что планируется привлечь психологов для оказания психологической помощи одноклассникам и при необходимости родственникам.
Напомним, в Шелехове в результате ссоры 14-летний подросток напал с ножом на свою сверстницу и ранил соседку, пытавшуюся заступиться за девочку. Обе девушки скончались в больнице. Возбуждено уголовное дело.