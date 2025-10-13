Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совершивший двойное убийство в Шелехове юноша учился в 9-м классе, а одна из жертв в 8-м

Мэр Шелеховского района Максим Модин прокомментировал преступление.

Мэр Шелеховского района Максим Модин прокомментировал двойное убийство, совершенное 14-летним подростком на почве ревности. Стало известно, что убийца 2010 года рождения учился в 9-м классе, а жертва в 8-м. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) главы МО.

Второй погибшей девушке, пытавшейся оказать помощь, было 23 года.

Глава МО сообщил, что планируется привлечь психологов для оказания психологической помощи одноклассникам и при необходимости родственникам.

Напомним, в Шелехове в результате ссоры 14-летний подросток напал с ножом на свою сверстницу и ранил соседку, пытавшуюся заступиться за девочку. Обе девушки скончались в больнице. Возбуждено уголовное дело.