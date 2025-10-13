Пожар вспыхнул из-за неосторожности при курении в Аларском районе — погиб мужчина

В Аларском районе из-за неосторожности при курении произошел пожар в одноэтажном двухквартирном брусовом доме. Возгорание случилось в селе Идеал, где на место происшествия прибыли восемь человек и три единицы техники. До прибытия пожарных соседи самостоятельно вынесли из горящей квартиры погибшего 56-летнего мужчину. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.