Пожар вспыхнул из-за неосторожности при курении в Аларском районе — погиб мужчина

В Аларском районе из-за неосторожности при курении произошел пожар в одноэтажном двухквартирном брусовом доме. Возгорание случилось в селе Идеал, где на место происшествия прибыли восемь человек и три единицы техники. До прибытия пожарных соседи самостоятельно вынесли из горящей квартиры погибшего 56-летнего мужчину. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
На место происшествия первыми прибыли добровольцы из пожарной команды «Куйта», за ними — пожарные из части № 111. Совместными усилиями открытый огонь удалось потушить всего за 6 минут. В результате пожара повреждены и закопчены стены на площади 24 кв. метра.
Ранее в Ангарске пожар в квартире пятиэтажного дома произошёл из-за неосторожности при курении. Возгорание случилось в 82 квартале, где на место происшествия прибыли пять единиц техники и 16 человек личного состава.