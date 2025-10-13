В Казани мужчина погиб в результате пожара, который никто не заметил

В Казани на улице Завойского, 22А произошел трагический инцидент. В одной из квартир на первом этаже девятиэтажного дома было обнаружено 72-летнего мужчины, который погиб в результате пожара. О возгорании сообщил родственник погибшего, который пришел его навестить.
Когда пожарные прибыли на место, они обнаружили следы горения в спальне двухкомнатной квартиры. Благодаря герметичности помещения с пластиковыми окнами, которые не пропускают воздух, пожар сам по себе затух. Тело погибшего было найдено в зале.
Причина возгорания пока устанавливается. Одна из рассматриваемых версий — неисправность электроприборов.