В Казани мужчина погиб в результате пожара, который никто не заметил

Из-за герметичности окон огонь потух сам.

Источник: МЧС РФ

В Казани на улице Завойского, 22А произошел трагический инцидент. В одной из квартир на первом этаже девятиэтажного дома было обнаружено 72-летнего мужчины, который погиб в результате пожара. О возгорании сообщил родственник погибшего, который пришел его навестить.

Когда пожарные прибыли на место, они обнаружили следы горения в спальне двухкомнатной квартиры. Благодаря герметичности помещения с пластиковыми окнами, которые не пропускают воздух, пожар сам по себе затух. Тело погибшего было найдено в зале.

Причина возгорания пока устанавливается. Одна из рассматриваемых версий — неисправность электроприборов.